Στα «ραντάρ» της Μπαρτσελόνα για την τεχνική της ηγεσία φέρεται να βρίσκεται και ο Σιμόνε Ιντζάγκι σύμφωνα με τους Καταλανούς.

Ο Τσάβι έχει ήδη ανακοινώσει την απόφαση του να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Μπαρτσελόνα και οι «μπλαουγκράνα» έχουν ξεκινήσει ήδη να ψάχνουν τον επόμενο προπονητή τους. Η λίστα των Καταλανών φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλη, καθώς μετά τους Χάνσι Φλικ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Τόμας Τούχελ οι Καταλανοί βάζουν στο κάδρο και τον Σιμόνε Ιντζάγκι.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo» η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά τον Ιταλό προπονητή που τα τελευταία χρόνια έχει επαναφέρει την Ίντερ στο προσκήνιο του ιταλικού ποδοσφαίρου, κυνηγώντας φέτος το δεύτερο του πρωτάθλημα με τους «νερατζούρι». Ο Ιντζάγκι ωστόσο δεσμεύεται με την Ίντερ έως το καλοκαίρι του 2025 και σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα δεν αποκλείεται να ανοίξει κύκλο διαπραγματεύσεων με τη διοίκηση της Ίντερ για ένα πιθανό νέο συμβόλαιο με την ομάδα.

Ο Λαπόρτα έχει αναθέσει την εύρεση νέου προπονητή στον Ντέκο, με τον Πορτογάλο να προσπαθεί να κλείσει την υπόθεση πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ώστε ο νέος τεχνικός να πιάσει άμεσα δουλειά από τον ερχόμενο Ιούνιο.

🚨 Barcelona are considering Simone Inzaghi as an option to replace Xavi.



(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/vvuvT2lf1v