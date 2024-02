Την υπόθεση του Αλφόνσο Ντέιβις εξετάζουν στην Μπαρτσελόνα με τα καταλανικά Μέσα να αναφέρουν ότι ο ατζέντης του Καναδού μπακ βρέθηκε στη Βαρκελώνη και συναντήθηκε και τον τεχνικό διευθυντή των «μπλαουγκράνα», Ντέκο.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με το μέλλον του Αλφόνσο Ντέιβις. Παρότι στη Μαδρίτη αναφέρουν ότι ο Καναδός έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Ρεάλ, τα Μέσα της Καταλονίας φέρνουν μια νέα εκδοχή, βάζοντας στο κόλπο και την Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει ο Ζεράρντ Ρομέρο, ο ατζέντης του Καναδού φουλ μπακ της Μπάγερν βρέθηκε στη Βαρκελώνη και συζήτησε με τον τεχνικό διευθυντή των «μπλαουγκράνα», Ντέκο. Ο Ντέιβις δεσμεύεται στην Μπάγερν με συμβόλαιο έως το 2025 ωστόσο δεν δείχνει πρόθυμος να ανανεώσει, με τους Βαυαρούς να αναμένεται να τον παραχωρήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ρομέρο από την πλευρά του τονίζει ότι υπήρξε θετικό κλίμα στις συζητήσεις της Μπαρτσελόνα με τον εκπρόσωπο του Καναδού και ότι ο 25χρονος αριστερός μπακ προτιμά τη δεδομένη στιγμή να μετακομίσει στη Βαρκελώνη. Βέβαια τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα καθώς η Μπάγερν αναμένεται να ζητήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ για να αφήσει τον Ντέιβις να αποχωρήσει.

