Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής Relevo ο Αλφόνσο Ντέιβις έχει προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και απομένει το deal με την Μπάγερν Μονάχου.

Οι δυο πλευρές ήταν κοντά και πλέον μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία! Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Relevo η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον αριστερό μπακ της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις.

Οι Βαυαροί έδωσαν «μάχη» για να τον ανανεώσουν, όμως ο διεθνής Καναδός αριστερός μπακ ήταν αποφασισμένος να μετακομίσει στη Μαδρίτη και είναι έτοιμος να ικανοποιήσει την επιθυμία του. O 23χρονος αμυντικός έχει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Γερμανίας μέχρι το 2025 και για να προχωρήσει το deal θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην Μπάγερν και τη Βασίλισσα.

Ο Ντέιβις βρίσκεται στο Μόναχο από τον Γενάρη του 2019, όταν οι Βαυαροί τον αγόρασαν αντί 14 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά τα χρόνια μέτρησε 180 εμφανίσεις, με εννέα γκολ και 28 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα, τρία Super Cup Γερμανίας, δυο κύπελλα, Champions League, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και UEFA Super Cup. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 27 συμμετοχές, με ένα γκολ και τρεις ασίστ.

🚨🚨| BREAKING: Real Madrid have reached an agreement with Alphonso Davies. All that's left is an agreement with Bayern.



[@relevo] pic.twitter.com/WzgViiI5k2