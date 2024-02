Το ποσό «μαμούθ» των 60 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε χρόνο που λάμβανε από το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν θα «θυσιάσει» ο Κίλιαν Μπαπέ για χάρη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην τελική της ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφή του Κίλιαν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος σούπερ σταρ φέρεται να έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιο του με τη Βασίλισσα έως το καλοκαίρι του 2029, με την Marca να τονίζει ότι η υπόθεση έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Τα γαλλικά Μέσα το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και έδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες του μεγάλου deal ανάμεσα στον Μπαπέ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τα ποσά να αποδεικνύουν ότι ο Γάλλος θα θυσιάσει ουσιαστικά 60 εκατομμύρια ανά χρόνο.

Σύμφωνα με το «Footmercato» ο 25χρονος σούπερ σταρ θα υπογράψει ένα «φτωχό» συμβόλαιο με τη Βασίλισσα, σε σύγκριση πάντα με τα ποσά που του έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια η Παρί. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, ο Μπαπέ έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ από την οποία θα βάζει στα ταμεία του 15-20 εκατομμύρια ευρώ.

Αν γίνουν οι απαραίτητες πράξεις καταλαβαίνει κανείς ότι η διαφορά είναι τεράστια καθώς το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε με την Παρί του αποφέρει έως και σήμερα, 75 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα δηλαδή σε σχέση με αυτά που του προσφέρει η Ρεάλ.

Από την άλλη βέβαια, ο Μπαπέ θα λάβει από τη Ρεάλ το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ ως μπόνους υπογραφής.

