Ο Αντρέι Λούνιν έκανε την εμφάνιση της ζωής του απέναντι στη Λειψία και τη «σφράγισε» με μια ιστορική επίδοση, ισοφαρίζοντας τον Τίμπο Κουρτουά σε αποκρούσεις σε έναν μοναδικό αγώνα.

Μπορεί ο Μπραχίμ Ντίαθ να πέτυχε ένα απίθανο γκολ και να έδωσε το προβάδισμα πρόκρισης στη Ρεάλ Μαδρίτης ωστόσο ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Βασίλισσα απέναντι στη Λειψία δεν ήταν άλλος από τον Αντρέι Λούνιν. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας ήταν ένα... ζωντανό τείχος απέναντι στους «ταύρους» και κράτησε το μηδέν με μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία.

Συγκεκριμένα, ο Λούνιν πραγματοποίησε σε εννιά επεμβάσεις, με τον αριθμό να αποτελεί συλλογικό ρεκόρ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Λούνιν έγινε μόλις ο δεύτερος τερματοφύλακας στην ιστορία της Ρεάλ που μετράει εννιά επεμβάσεις σε έναν αγώνα χωρίς να δεχτεί γκολ, μετά τον Τιμπό Κουρτουά στον τελικό του Champions League το 2022 απέναντι στη Λίβερπουλ.

