Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή ο Τσάβι.

Παρελθόν θα αποτελέσει ο Τσάβι από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν. Με δηλώσεις που έκανε μετά τη βαριά ήττα από τη Βιγιαρεάλ μέσα στη Βαρκελώνη, ο Καταλανός γνωστοποίησε ότι διανύει την τελευταία του σεζόν στους «μπλαουγκράνα» καθώς έχει ήδη αποφασίσει την αποχώρηση του μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις λίγα 24ωρα από την ανακοίνωση της απόφασης, ωστόσο ο Τσάβι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του στο μέλλον. Με νέες του δηλώσεις, ο Καταλανός τόνισε ότι δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

«Να επιστρέψω; Γιατί όχι; Εάν με χρειαστούν θα επιστρέψω, ωστόσο τώρα δεν είναι η στιγμή», δήλωσε ο Τσάβι.

🚨🎙️| Xavi: "I don't discard coming back as a manager in the future." #fcblive pic.twitter.com/Xoj0dFvmbx