Ο Τούχελ δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εργαστεί ξανά στο εξωτερικό ενώ αποθέωσε παράλληλα το ισπανικό πρωτάθλημα, κλείνοντας το μάτι στην Μπαρτσελόνα!

Τον επόμενο προπονητή της έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει η Μπαρτσελόνα μετά την απόφαση του Τσάβι να αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. Ο Καταλανός γνωστοποίησε τη μεγάλη του απόφαση μετά τη βαριά ήττα από τη Βιγιαρεάλ και οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη ξεκινήσει το «σαφάρι» με τα Μέσα της Καταλονίας να αποκαλύπτουν τη λίστα των πέντε ονομάτων που εξετάζονται.

Την ίδια στιγμή ο Τόμας Τούχελ, στο... άκυρο, δήλωσε ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να εργαστεί και πάλι στο εξωτερικό, παρότι βρίσκεται στην Μπάγερν. Ο Γερμανός δήλωσε ότι θα του άρεσε να δουλέψει και πάλι στο εξωτερικό, τονίζοντας παράλληλα ότι λατρεύει το ισπανικό πρωτάθλημα.

Στην Καταλονία πήραν ως μήνυμα προς την Μπαρτσελόνα τις δηλώσεις του Τούχελ, με την Sport παράλληλα να τονίζει ότι ο Λαπόρτα είναι λάτρης της γερμανικής σχολής προπονητών.

🚨👀 Thomas #Tuchel today:



„Moving abroad would appeal to me again. Spain has an extraordinary league!“



pic.twitter.com/ErS5GRRaNt