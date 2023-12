Η Μπέτις έκανε... χαλάστρα στη Τζιρόνα στο 89’ (vid)

Με ένα γκολ του Χερμάν Πετσέλα στο 89’, η Μπέτις έκοψε την… φόρα της Τζιρόνα και την υποχρέωσε σε ισοπαλία (1-1) - Η Ρεάλ Σοσιεδάδ άφησε δύο βαθμούς στο Κάντιθ (0-0), στην μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην κορυφή της La Liga θα κάνει η Τζιρόνα. Εάν, όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης νικήσει αργότερα απόψε την Αλαβές στη Βιτόρια (22:30), η απίθανη ομάδα του Μίτσελ θα το κάνει έχοντας για παρέα την Βασίλισα, η οποία θα είναι τυπικά πρώτη χάρη στην συνολική καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Η ομάδα – αποκάλυψη της φετινής σεζόν στην Ευρώπη άγγιζε με τα… ακροδάχτυλα την 15η νίκη σε 18 αγώνες (!) στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» της Σεβίλλης με αντίπαλο την Μπέτις, η οποία όμως στο 89’ ισοφάρισε με σουτ του Χερμάν Πετσέλα μέσα από την περιοχή και ύστερα από φάση διαρκείας στα καρέ των Καταλανών,

German Pezzella scores in the 88th minute to tie the game at 1-1 for Real Betis against Girona. pic.twitter.com/7WDJUnJPl8