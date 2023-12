Τσάβι: «Πρέπει να είμαστε μία από τις χειρότερες ομάδες στην Ευρώπη από άποψη αποτελεσματικότητας»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, χαρακτήρισε ανεπαρκή τον βαθμό που πήρε η ομάδα στο Μεστάγια κι εξομολογήθηκε ότι νιώθει «τεράστια απογοήτευση».

Η Μπαρτσελόνα έμεινε στο 1-1 με την Βαλένθια και, εάν η Τζιρόνα νικήσει εντός έδρας την Αλαβές την Δευτέρα (18/12, 22:00) και η Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας την Βιγιαρεάλ (Κυριακή 17/12, 22:00), θα την αφήσουν πίσω εννέα και επτά βαθμούς αντίστοιχα, στη μάχη για την κατάκτηση της La Liga.

Η ισοπαλία δεν ήταν προφανώς το αποτέλεσμα που απαίτησε ο Τσάβι από τους παίκτες του σε ένα ματς που χαρακτήρισε «τελικό». «Δώσαμε δύο βαθμούς, οι ευκαιρίες που είχαμε είναι πολύ ξεκάθαρες για να μην κερδίσουμε, ο βαθμός μας αφήνει πολύ δυσαρεστημένους, είναι ανεπαρκής», εξομολογήθηκε ο τεχνικός των «Μπλαουγκράνα» και πρόσθεσε «νιώθεις τεράστια απογοήτευση, είναι κρίμα, αλλά πρέπει να δώσεις αυτοπεποίθηση στους παίκτες γιατί έχουν σκοράρει και σε άλλες περιπτώσεις».

Ερωτηθείς για το γκολ της ισοφάρισης από τον Γκιγιαμόν, ο Τσάβι προτίμησε να κοιτάξει προς... την άλλη εστία: «Το γκολ της Βαλένθια είναι ένα λάθος, ναι, αλλά αν πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι, είναι η αποτελεσματικότητα. Δεν μπορούμε να συγχωρούμε τέτοιου είδους περιπτώσεις, είχαμε το παιχνίδι υπό έλεγχο, έπρεπε να κάνουμε το 0-2 και να τελειώσουμε το ματς, δεν το κάναμε και αυτό είναι που μας λείπει φέτος. Πρέπει να είμαστε μία από τις χειρότερες ομάδες στην Ευρώπη σε αποτελεσματικότητα. Μας συνέβη στη Μαγιόρκα, στη Γρανάδα... Μπορέσαμε να κερδίσουμε την Ατλέτικο και παραλίγο να μας ισοφαρίσουν. Την ημέρα της Τζιρόνα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το 2-1 και το 3-3... Δεν είμαστε καλοί όσον αφορά την αποτελεσματικότητα».

Xavi: "We have to be one of the teams with the worst finishing in Europe. I'm very frustrated today." pic.twitter.com/yJbo1ifiwq