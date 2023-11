Σιμεόνε: «Ο Μοράτα είναι ισάξιος με τον Έρλινγκ Χάαλαντ»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, συνέκρινε τον Άλβαρο Μοράτα με τον σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε θεωρεί ότι ο Αλβάρο Μοράτα είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο λόγω των αριθμών σε σύλλογο και χώρα. Ο Ισπανός ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες για την Ατλέτικο τα τελευταία χρόνια έχοντας αγωνιστεί και για τις Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης και Γουβέντους. Η Ατλέτι αρχικά πήρε τον έμπειρο επιθετικό ως δανεικό από την Τσέλσι τον Ιανουάριο του 2019 πριν κάνει τη συμφωνία μόνιμη το 2020 μετά από σύσταση του Σιμεόνε!

Τη φετινή σεζόν, ο Ισπανός μετράει 12 γκολ και 2 ασίστ σε 15 συμμετοχές. Για την εθνική ομάδα, ο επιθετικός έχει βρει δίχτυα 4 φορές, στις 5τελευταίες εμφανίσεις του. Μιλώντας με τον El Larguero, ο Σιμεόνε υποστήριξε ότι ο Μοράτα μπορεί να μπει σε σύγκριση με τον Έρλινγκ Χάαλαντ που... συνεχίζει τη φετινή σεζόν από εκεί που σταμάτησε την περασμένη όσον αφορά στο σκοράρισμα. Ο Νορβηγός σημείωσε ένα τέρμα κόντρα στην Τσέλσι το Σαββατοκύριακο για να ανεβάσει τον απολογισμό του για τη σεζόν στα 13 τέρματα στην Premier League.

«Ο Άλβαρο Μοράτα είναι ισάξιος με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Όσον αφορά τα γκολ και τους αριθμούς του, σίγουρα μπορεί να συγκριθεί μαζί του», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός κόουτς.

🔴⚪️ Simeone: "Álvaro Morata is on par with Erling Haaland. In terms of goals and his numbers, he can certainly be compared to him".



"Signings? Andrea Berta and Miguel Ángel know the gift I would like to have...", told @ellarguero. pic.twitter.com/j4SJ0MH6IR