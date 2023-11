Μετά τους Βινίσιους και Ροντρίγκο, σειρά παίρνει ο Έντερ Μιλιτάο ο οποίος πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ έως το καλοκαίρι του 2028.

Ανανεώσεων συνέχεια στη Ρεάλ Μαδρίτης! Μετά τους Βινίσιους και Ροντρίγκο που δεσμεύτηκαν στη Βασίλισσα για τα επόμενα χρόνια, σειρά πλέον παίρνει η περίπτωση του Έντερ Μιλιτάο.

Εν μέσω της αποθεραπείας του μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη αρχή της σεζόν, η διοίκηση των Μαδριλένων αποφάσισε να του δείξει έμπρακτα τη στήριξή της και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

Από την πλευρά του ο Βραζιλιάνος έχει δεχθεί τους όρους εδώ και περίπου ένα χρόνο και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις που θα επισημοποιήσουν την επέκταση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν οι ανανεώσεις των Εντουαρντό Καμαβινγκά και Φεντερίκο Βαλβέρδε που έχουν συμφωνήσει προφορικά για νέο συμβόλαιο με τους Μερένγκες.

⚪️🇧🇷 After Vinicius and Rodrygo, Eder Militão will also sign new deal at Real Madrid soon. It will be valid until June 2028, as agreed one year ago.



Release clause will be same as Brazilian teammates: €1B.



Valverde and Camavinga will also sign new contracts. pic.twitter.com/ray3AU7B0h