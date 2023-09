Λαμίν Γιαμάλ και Σέρχιο Ράμος είναι αντίπαλοι στην αποψινή ανάμετρηση της Μπαρτσελόνα με τη Σεβίλλη, όμως πριν πριν από μόλις επτά χρόνια ο 16χρονος πια εξτρέμ είχε συνοδέψει τον τότε αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης πριν τη σέντρα ενός Clasico.

Λαμίν Γιαμάλ και Σέρχιο Ράμος ήταν βασικοί για Μπαρτσελόνα και Σεβίλλη, αντιστοίχως στην αναμέτρηση των ομάδων τους για την 8η αγωνιστική της La Liga. Όσο περίεργο και να φαίνεται ο 16χρονος εξτρέμ και ο 37χρονος σέντερ μπακ έχουν βρεθεί ξανά σε αγώνα με γηπεδούχους τους Μπλαουγκράνα. Βέβαια τότε οι «ρόλοι» τους ήταν... λίγο διαφορετικοί.

Για την ακρίβεια στις 2 Απριλίου του 2016 ο 9χρονος Γιαμάλ είχε συνοδέψει τον τότε αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγωνιστικό χώρο πριν τη σέντρα ενός Clasico, στο οποίο οι Μπλαουγκράνα τίμησαν τη μνήμη του Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή εννέα μέρες νωρίτερα. Για την ιστορία οι Μερένγκες είχαν φύγει με το «διπλό» με ανατροπή (1-2) και ο Ράμος είχε αποβληθεί.

🎞️ 2016 — Sergio Ramos and 9 year old Lamine Yamal enter the pitch together…



😄 2023 — Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.



🎥 @Golpic.twitter.com/ywsNjeK05z