Η Σοσιεδάδ ενισχύεται ενόψει της συμμετοχής της στο Champions League και για τη γραμμή κρούσης «έκλεισε» τον Αντρέ Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από τη Λειψία.

Με φόρα από την επιστροφή στους ομίλους του Champions League μετά από δέκα χρόνια κινείται και στο μεταγραφικό παζάρι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία ήρθε σε συμφωνία με τη Λειψία για τον δανεισμό του Αντρέ Σίλβα.

Ο διεθνής Πορτογάλος φορ θα μετακομίσει στη Χώρα των Βάσκων για την επόμενη σεζόν, σε ένα deal χωρίς οψιόν αγοράς που θα ενισχύσει σημαντικά όμως τον ισπανικό σύλλογο στη φετινή γεμάτη χρονιά του σε Ισπανία κι Ευρώπη.

Ο Σίλβα έχει συμβόλαιο με τους Ταύρους ως το 2026 και την περασμένη σεζόν σημείωσε εννέα γκολ και εννέα ασίστ σε σύνολο 44 συμμετοχών, συμμετέχοντας σε πέντε γκολ στην πορεία της ομάδας στο Champions League (τρία γκολ, δύο ασίστ).

