Ο 32χρονος Εντέν Αζάρ κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά των ελεύθερων και σύμφωνα με την «AS» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί.

Στις αρχές του Ιουνίου η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την αποχώρηση του Εντέν Αζάρ μετά από μια τετραετία και 76 εμφανίσεις. Ο Βέλγος εξτρέμ δεν κατάφερε να δείξει ποτέ τον πραγματικό του εαυτό στη Βασίλισσα, για χάρη του οποίου έδωσαν 115 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι για να τον αγοράσουν.

Εδώ και περίπου δυο μήνες ο 32χρονος winger παραμένει στην αγορά των ελεύθερων, καθώς δεν προχώρησαν οι συζητήσεις τόσο με την Ίντερ Μαϊάμι όσο και με την Μόλενμπεκ της πατρίδας του, στην οποία αγωνίζεται ο αδελφός του Κιλιάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS» o μέχρι πρότινος αρχηγός του Βελγίου μετά την απόσυρση του από την εθνική ομάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί και από την ενεργό δράση!

Ο Βέλγος προέρχεται από δύσκολες για αυτόν σεζόν, καθώς αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών και φυσικής κατάστασης, ενώ είναι λογικό πως η αμφισβήτηση που υπήρχε στο πρόσωπο του να τον επηρέασε και ψυχολογικά. Όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του Αζάρ είναι ανοιχτά...

