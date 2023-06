Πολλά πράγματα αλλάζουν στο ποδόσφαιρο σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, ο Λούκα Μόντριτς, όμως, παραμένει πιστός στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και επισημοποίησε την ανανέωσή του για ακόμα μία σεζόν.

Ο Κρόος έδωσε το σύνθημα, ο Λούκα Μόντριτς ακολούθησε και το θρυλικό δίδυμο των χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης θα μείνει συνδεδεμένο και τη νέα σεζόν.

Μετά την ανανέωση του Γερμανού κόντρα στις σκέψεις περί απόσυρσης, ο Κροάτης legend των Μερένγκες πιστοποίησε την απόφασή του να απορρίψει την πρόταση-μαμούθ από τη Σαουδική Αραβία ανανεώνοντας με τη σειρά του στη Βασίλισσα ως το 2024, συνεχίζοντας τη λαμπρή του ιστορία στον σύλλογο.

Έτσι, ο Λούκα θα συνεχίσει απερίσπαστος στο γνωστό του περιβάλλον για άλλον έναν χρόνο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με τους Κροάτες έχει αποφασίσει να δώσει έναν... last dance με την εθνική στο Euro 2024.



🇭🇷✅ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Luka Modrić (37) has extended his contract at Real Madrid until June, 2024!



488 apps, 37 goals, 77 assists and 23 trophies won with the Spanish club… the legacy continues. pic.twitter.com/ERCF4okTh6