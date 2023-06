Την τέταρτη κατά σειρά καλοκαιρινή της προσθήκη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Ρεάλ, η οποία κατέληξε σε deal με την Εσπανιόλ για τον δανεισμό του Χοσέλου με οψιόν αγοράς.

Τα λευκά της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θα φοράει τη νέα σεζόν ο Χοσέλου! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του έγκριτου Ιταλού δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μαδριλένοι κατέληξαν σε συμφωνία με την Εσπανιόλ για τον δανεισμό του Ισπανού φορ έως το καλοκαίρι του 2024.

Στο deal που ολοκλήρωσαν μάλιστα οι δυο πλευρές προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρών, ενώ το ενοίκιο που θα πληρώσει η Ρεάλ στους Καταλανούς αγγίζει τα 500 χιλιάδες ευρώ.

Κάπως έτσι οι Μαδριλένοι φαίνονται έτοιμοι να ολοκληρώσουν την τέταρτη προσθήκη τους το φετινό καλοκαίρι, αναπληρώνοντας το κενό του Μαριάνο Ντίας που αποχώρησε ως ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Την περίοδο που μας πέρασε ο Χοσέλου κατάφερε να τερματίσει τρίτος στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ της La Liga με απολογισμό 16 γκολ, πίσω μόνο από τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Καρίμ Μπενζεμά

🚨 Understand Real Madrid have finally completed Joselu deal — been told it’s signed, here we go!



Exclusive details of the agreement:



◉ Loan until June 2024;



◉ €500k loan fee to Espanyol;



◉ Buy option clause NOT mandatory for €1.5m;



◉ Joselu will reduce his salary. pic.twitter.com/mgt7OKZu6k