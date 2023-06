Σύμφωνα με την Bild τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κάι Χάβερτς από την Τσέλσι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει «καυτά» για τη Ρεάλ Μαδρίτης! Η Βασίλισσα έχει ολοκληρώσει το μεγάλο «deal» για την απόκτηση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ και μέσα σε 24 ώρες ανακοίνωσε τις αποχωρήσεις των Μαριάνο Ντίας, Μάρκο Ασένσιο, Εντέν Αζάρ και εσχάτως του αρχηγού, Καρίμ Μπενζεμά.

Οι προσθαφαιρέσεις συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με την Bild η επόμενη μεταγραφή που θα κλείσει και μάλιστα άμεσα είναι αυτή του Κάι Χάβερτς! Ο διεθνής Γερμανός επιθετικός αρέσει τόσο στη διοίκηση, όσο και στον Κάρλο Αντσελότι και η υπόθεση αναμένεται να τελειώσει τα επόμενα 24ωρα.

