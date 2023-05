Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και πλέον αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να ρίξει την πρώτη μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο η μεταγραφή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ από την Ντόρτμουντ έκλεισε οριστικά και πλέον δεν μένει τίποτα άλλο από την επίσημη ανακοίνωση της Βασίλισσας και την παρουσίαση του Άγγλου χαφ.

Οι Μερένγκες αγόρασαν από τους Βεστφαλούς τον κορυφαίο παίκτη της Bundesliga αντί 100 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους. Ο 19χρονος μέσος έβαλε την υπογραφή του σε εξαετές συμβόλαιο, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Βρετανός χαφ την επομένη της απώλειας του πρωταθλήματος από την Μπάγερν Μονάχου εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της Ντόρτμουντ μαζί με τη μητέρα του και μοίρασε δώρα στους συμπαίκτες του και το επιτελείο της ομάδας. Ο Μπέλινγκχαμ αποχώρησε από την Ντόρτμουντ έπειτα από 132 εμφανίσεις, 24 γκολ και 25 ασίσ σε μια τριετία και το 2021 είχε σηκώσει το κύπελλο Γερμανίας.

