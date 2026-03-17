Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ: Ο Σίλβα έσωσε γκολ με αγκωνιά και αποβλήθηκε
Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποβλήθηκε επειδή αποσόβησε γκολ με το χέρι και ο Βινίσιους έκανε το 1-0 για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μάντσεστερ.
Οι όποιες ελπίδες είχε η Μάντσεστερ Σίτι για ανατροπή της ήττας με 3-0 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη εξανεμίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες στη ρεβάνς του Etihad... Κι αυτό γιατί στο 20ό λεπτό, ο Μπερνάρντο Σίλβα γλίτωσε την ομάδα του από γκολ χρησιμοποιώντας τον αγκώνα του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και τον Βινίσιους να ευστοχήσει στη συνέχεια από τη λευκή βούλα για το 1-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.