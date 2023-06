Μπενζεμά: «Το ίντερνετ δεν είναι η πραγματικότητα...»

Ο Καρίμ Μπενζεμά σε δηλώσεις του κατά τη βράβευση του από τη Marca δεν επιβεβαίωσε πως θα αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης και τόνισε πως υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο Καρίμ Μπενζεμά «έσπασε» τη σιωπή του για πρώτη φορά μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο πως θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης με προορισμό την Σαουδική Αραβία. Ο Γάλλος σταρ κατά την βράβευση του από τη Marca ως «θρύλος» ρωτήθηκε για το μέλλον του και τόνισε πως προς το παρόν είναι παίκτης της Βασίλισσας και πως «το ίντερνετ δεν είναι η πραγματικότητα».

Θυμίζουμε πως μέσα στην ημέρα (1/6) ο 35χρονος αρχηγός των Μερένγκες είχε κάνει repost αποχαιρετιστήρια ανάρτηση, όμως τελικά δεν ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τη Ρεάλ. Τουλάχιστον όχι ακόμα...

Reporter: "Are you going to talk about your future?"



Benzema: Why? I'm in Madrid. The one who speaks is the internet. And the truth is not the internet." pic.twitter.com/9keQxyfCYz