Ο Καρίμ Μπενζεμά έχει πάρει την οριστική του απόφαση να αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης και θα αποδεχθεί την «τρελή» πρόταση των Σαουδαράβων!

Ο Καρίμ Μπενζεμά έπειτα από 14 χρόνια αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης! Όπως είχε γίνει γνωστός ο Γάλλος σέντερ φορ σκεφτόταν να αποδεχθεί την τρελή πρόταση των Σαουδαράβων και πλέον η απόφαση του είναι οριστική και την έχει επικοινωνήσει ήδη στους Μερένγκες, οι οποίοι σεβάστηκαν την απόφαση του αρχηγού τους.

🚨🎖️| BREAKING: Karim Benzema has decided, he is LEAVING Real Madrid. @DiMarzio pic.twitter.com/ceB1VSrqNK

Παρά τις προσπάθειες του Φλορεντίνο Πέρεθ ο 35χρονος επιθετικός θα γίνει παίκτης της Αλ Ιτιχάντ και θα υπογράψει συμβόλαιο επιπέδου... Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Μπενζεμά θα πάρει 200 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια και θα κρατήσει τα δικαιώματα της εικόνας του. Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση του εντός της ημέρας (1/6).

🚨🎖️| JUST IN: Karim Benzema will publish an official announcement in the next few hours. @MatteMoretto pic.twitter.com/CJ3LoyERxE