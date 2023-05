Ενώ όλα έδειχναν πως ο Ματέου Αλεμάνι θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής αποφάσισε να παραμείνει στους Μπλαουγκράνα κάτι το οποίο δεν αναμένεται να επηρεάσει την ενδεχόμενη πρόσληψη του Ντέκο.

Ανατροπή με τον Ματέου Αλεμάνι στην Μπαρτσελόνα. Ο ίδιος ο σύλλογος είχε επιβεβαιώσει πως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας θα αποχωρούσε, έναν χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του, «αναζητώντας μια νέα επαγγελματική πρόκληση», τη στιγμή που οι φήμες τον ήθελαν να πλησιάζει στην Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι.

Όπως μεταδίδουν ωστόσο τα ΜΜΕ στην Ισπανία, ο 60χρονος άλλαξε την απόφασή του και ενημέρωσε τον Τζουάν Λαπόρτα πως εν τέλει επιθυμεί να παραμείνει στους Καταλανούς και να συνεχίσει το έργο του.

Η εξέλιξη αυτή δεν πρόκειται να επηρεάσει την ενδεχόμενη πρόσληψη του Ντέκο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Τζόρντι Κρόιφ και θα βρεθεί στο πόστο του αθλητικού διευθυντή, με τους δύο άντρες να αναμένεται να συνεργαστούν στα επερχόμενα μεταγραφικά παράθυρα.

Mateu Alemany, now surprisingly set to stay at Barcelona — he’s changing his mind after official announcement of his departure. 🚨🔵🔴 #FCB



Alemany had an agreement in principle with Aston Villa but he never signed any document.



Barça, now expected to continue with Alemany. pic.twitter.com/Xx3Sih6Yyl