Τέμπας: «Προς το παρόν η Μπάρτσα δεν μπορεί να υπογράψει τον Μέσι, αλλά υπάρχει χρόνος»

Ζωντανά κράτησε τα όνειρα της Μπαρτσελόνα για τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι ο πρόεδρος της La Liga, ο οποίος βέβαια τόνισε παράλληλα ότι χρειάζονται ακόμα πολλές οικονομικές θυσίες για να το καταφέρει.

Τα δεδομένα της υπόθεσης γύρω από την πιθανή επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα ανέλυσε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, με τις απαντήσεις του να αφήνουν ανοιχτό «παράθυρο» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Αν και παραδέχθηκε ότι προς το παρόν η μεταγραφή του Αργεντινού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω των οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τους Μπλαουγκράνα, την ίδια στιγμή άφησε να εννοηθεί πως αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Εφόσον στη Βαρκελώνη πάρουν ακόμα περισσότερα οικονομικά μέτρα, τότε σύμφωνα με τον πρόεδρο του ισπανικού πρωταθλήματος η μεταγραφή του 35χρονου αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να ξεκλειδώσει στο μέλλον!

«Η Μπαρτσελόνα οφείλει να πάρει πολλά οικονομικά μέτρα για να καταφέρει να εγγράψει τον Μέσι. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να το καταφέρουν. Σήμερα δεν βλέπω τη μεταγραφή του εφικτή. Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος, η Μπαρτσελόνα μπορεί να κάνει ακόμα κινήσεις για να πάρει τον Λίο.

Ακόμα περιμένουμε ένα βιώσιμο σχέδιο από τη Μπαρτσελόνα. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρουν. Σίγουρα μπορεί να πουλήσουν κάποιους παίκτες, αλλά έχουν κι άλλους που πρέπει να εγγράψουν» ήταν τα λόγια του.

