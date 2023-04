Σύμφωνα με πληροφορίες της Mundo Deportivο, Λιονέλ Μέσι, Αντρές Ινιέστα, Αντουάν Γκριεζμάν, Σέρχιο Μπουσκέτς και Σέρτζι Ρομπέρτο επένδυσαν σε δημοφιλή αλυσίδα fast food της Ισπανίας.

Η γνωστή αλυσίδα fast food, Viciο, άρχισε να λειτουργεί στην Ισπανία το 2020 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε άνοδο περίπου 100%. Τα δημοφιλή μπεργκεράδικα έχουν επεκταθεί ραγδαία στην Ισπανία, καθώς μόνο πέρυσι άνοιξαν 14 εστιατόρια σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Mundo Deportivo η Viciο έχει προσελκύσει ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, καθώς έχουν επενδύσει σε αυτή οι Λιονέλ Μέσι, Αντρές Ινιέστα, Σέρχιο Μπουσκέτς, Σέρτζι Ρομπέρτο και Αντουάν Γκριεζμάν. Μια επένδυση που με βάση τα αποτελέσματα κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη. Μάλιστα ο Αργεντινός σούπερ σταρ σκέφτεται να ανοίξει περισσότερα εστιατόρια σε δέκα νέες πόλεις, μεταξύ αυτών η Σαραγόσα και η Ανδαλουσία.

Leo Messi, Antoine Griezmann, Andrés Iniesta, Sergio Busquets and Sergi Roberto have all invested in the burger restaurant chain VICIO.



