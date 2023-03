Η Σεβίλλη έλυσε επίσημα την συνεργασία της με τον Χόρχε Σαμπάολι και ήδη ψάχνει τον αντικαταστάτη του.

Η ήττα στην έδρα της Χετάφε με 2-0 την Κυριακή (19/03) φαίνεται πως ήταν η αγώνα που ξεχείλησε το ποτήρι για τον Χόρχε Σαμπάολι, αφού η Σεβίλλη ανακοίνωσε σήμερα (21/03) την απόλυσή του.

Ο 63χρονος τεχνικός αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα της Ανδαλουσίας πληρώνοντας το γεγονός πως βρίσκεται στην 14η θέση του πρωταθλήματος. Βρισκόταν στην θέση του προπονητή της από τον Οκτώβριο του 2022 μετρώντας 13 νίκες, έξι ισοπαλίες και 12 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή ήταν η δεύτερη θήτεια του στο κλαμπ μετά τη σεζόν 2016-2017.

ℹ Jorge Sampaoli has been relieved of his duties as #SevillaFC coach.