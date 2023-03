Οι φίλοι της Αθλέτικ Μπιλμπάο είχαν όρεξη να «πικάρουν» την Μπαρτσελόνα εν μέσω της υπόθεσης Νεγκρέιρα, τυπώνοντας ψεύτικα δολάρια που είχαν το σήμα των Μπλαουγκράνα και τη λέξη «mafia».

Η Μπαρτσελόνα πέρασε θριαμβεύτρια από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο και συνέχισε ακάθεκτη στην κορυφή της La Liga και το +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η πραγματικότητα, όμως, δεν είναι το ίδιο ρόδινη εξωαγωνιστικά, καθώς την ίδια στιγμή ερευνάται από τις ισπανικές Αρχές για την υπόθεση δωροδοκίας του πρώην αντιπροέδρου της Ένωσης Διαιτητών, Ενρίκες Νεγκρέιρα.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει κύματα αντιδράσεων και συζητήσεων σε όλη την Ισπανία και οι φίλοι της Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν δίστασαν να παρέμβουν με το δικό τους μήνυμα και να «πικάρουν» ταυτόχρονα τους Μπλαουγκράνα για τον αρνητικό ντόρο που έχει ξεσπάσει σε βάρος τους.

Πριν από το μεταξύ τους ματς στο «Σαν Μαμές», οι οπαδοί των Βάσκων εμφάνισαν ψεύτικα δολάρια που έφεραν το σήμα της Μπαρτσελόνα και τη λέξη «mafia», ενώ άλλα απεικόνιζαν τον Τζουάν Λαπόρτα. Μάλιστα, οι οπαδοί συνεννοήθηκαν και τα πέταξαν συντονισμένα στον αέρα, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει αυτή τη... βροχή των πολύχρωμων χαρτονομισμάτων.

Real Madrid and Athletic Club fans have been printing fake money with Barcelona attached to it in response to the corruption charges the Catalan club are facing. pic.twitter.com/9837UmHw7v