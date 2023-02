Στην ερυθρόλευκη πλευρά της Μαδρίτης ως το 2024 φαίνεται πως θα παραμείνει ο Βέλγος διεθνής μέσος Άξελ Βίτσελ.

Ο Άξελ Βίτσελ, εντάχθηκε στην οικογένεια της Ατλέτικο Μαδρίτης με ελεύθερη μεταγραφή στην αρχή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου μετά την αποχώρησή του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, κι υπέγραψε 12μηνο συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ροχιμπλάνκος» με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας του, αν ξεκινήσει βασικός ή αν παίξει πάνω από 45 λεπτά, σε 25 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 34χρονος μέσος ήταν βασικός στα πλάνα του Ντιέγκο Σιμεόνε στην πρώτη του σεζόν στην Ισπανία, με 14 συμμετοχές στη La Liga, καλύπτοντας θέσεις στην άμυνα και τη μεσαία γραμμή, και χρειάζεται μόλις δύο ακόμα παιχνίδια για να εξασφαλίσει νέο συμβόλαιο.

Η Ατλέτικο σκοπεύει λοιπόν να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, με τα δημοσιεύματα της Marca να υποστηρίζουν ότι ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Αντρέα Μπέρτα επεξεργάζεται ήδη τις λεπτομέρειες του συμβολαίου του μέχρι τον Ιούνιο του 2024, ενώ την είδηση επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Axel Witsel has extended his contract with Atlético Madrid until June 2024, done and sealed ⚪️🔴🤝🏻 #Atléti



The player has just confirmed now to @ElevenBeFr that it’s all signed — the clause to extend the contract was into the agreement was authomatic. pic.twitter.com/0cRT3eaKdF