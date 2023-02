Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού «Relevo» η θέση του Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να κινδυνεύσει αν οι «Los Blancos» δεν κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύεται να βρει ρυθμό από την επανέναρξη του ισπανικού πρωταθλήματος μετά τη διακοπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Οι παίκτες του Κάρλο Αντσελότι ήταν κατώτεροι των προσδιών και ηττήθηκαν με 3-1 στο Clasico κόντρα στην Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup, ενώ ηττήθηκαν με 1-0 κι από τη 10η του βαθμολογικού πίνακα Μαγιόρκα το Σαββατοκύριακο. Ήττα που τους άφησε στο -8 από την κορυφή του πίνακα και την Μπαρτσελόνα.

Η «βασίλισσα» ταξιδεύει τώρα στο Μαρόκο για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων αυτή την εβδομάδα, ως κάτοχος του Champions League τη σεζόν 2021/22, και η αποτυχία κατάκτησης του τροπαίου θα μπορούσε να οδηγήσει τον «Καρλίτο» στην έξοδο του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού Relevo.

