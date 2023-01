Ο γιος του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες, δεν σταματά να σκοράρει με την Κ-14 της Ρεάλ Μαδρίτης (19 γκολ σε εννέα ματς), πετυχαίνοντας αυτή τη φορά χατ-τρικ μέσα σε μόλις 20 λεπτά στο ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο.

Σκόρερ με τεράστια προοπτική αποδεικνύεται ο Έντσο Άλβες, ο μεγάλος γιος του Μαρσέλο.

Ο γεννημένος το 2009 επιθετικός, ο οποίος είχε δώσει το παρών στην παρουσίαση του πατέρα του ως παίκτη του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», διαπρέπει με την Κ-14 της Ρεάλ Μαδρίτης και δεν σταματά να βρίσκει δίχτυα, σημειώνοντας αυτή τη φορά χατ-τρικ μέσα σε 20 λεπτά στο ντέρμπι με αντίπαλο την Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ο Έντσο Άλβες έφτασε έτσι τα 19 γκολ (έχει και τέσσερις ασίστ) σε μόλις εννέα αναμετρήσεις φέτος, δείχνοντας ότι έχει το ένστικτο του σκόρερ και πως το μέλλον του ανήκει.

Δείτε τα τρία γκολ του πιτσιρικά:

⚽️ Enzo Alves. 17 goals & 4 assists in 9 games this season.



🅰️ Raúl Andrei. Great assist. 4 assists this season.



Atlético Madrid 1-1 Infantil A. pic.twitter.com/X4ubkuf5Wm — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) January 18, 2023

⚽️ Enzo Alves. His second goal of the game & 18th goal this season.



🅰️ Bryan Bugarín. 4 assists this season.



Great work from Manu Romero



Atlético Madrid 1-2 Infantil A. pic.twitter.com/fCckUrTZSK — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) January 18, 2023