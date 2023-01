Ιστορική... πρωτιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία απέναντι στη Βιγιαρεάλ παρέταξε για πρώτη φορά ενδεκάδα στην οποία δεν υπήρχε ούτε ένας Ισπανός ποδοσφαιριστής.

Για 4.435 παιχνίδια η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, αφού σε κάθε από αυτά υπήρχε τουλάχιστον ένας βασικός Ισπανός ποδοσφαιριστής στην ενδεκάδα της. Στην αναμέτρηση υπ'αριθμόν 4.436 όμως, αυτή απέναντι στη Βιγιαρεάλ, το... σερί «έσπασε», μιας και για πρώτη φορά στην ιστορία της Βασίλισσας δεν υπήρξε Ισπανός παίκτης στην αρχική της ενδεκάδα .

0 - At Villarreal, @realmadriden will no have Spanish players in their starting XI in a single @LaLigaEN game for the first time in 21st Century (or since Opta manage this data). Historical. pic.twitter.com/xUzaancetw