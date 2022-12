Έντρικ: «Επέλεξα τη Ρεάλ Μαδρίτης επειδή έχει παίξει το είδωλο μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Ο 16χρονος Έντρικ με δηλώσεις του στη «Marca» τόνισε πως επέλεξε τη Ρεάλ Μαδρίτης επειδή είχε παίξει το είδωλο του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Βινίσιους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει τις επενδύσεις της σε νεαρά παιδιά από τη Βραζιλία και έκανε δικό της τον 16χρονο Έντρικ Φελίπε, μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ο Βραζιλιάνος θα ενσωματωθεί στη Βασίλισσα από το 2024 όταν και θα κλείσει τα 18 του χρόνια. Η Ρεάλ έκανε δικό της το νέο wonderkid της χώρας του καφέ αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα 25 εκατομμύρια προβλέπονται σε μορφή μπόνους.

Ο νεαρός επιθετικός παραχώρησε δηλώσεις στη «Marca» και τόνισε πως επέλεξε τους Μερένγκες παρά τις... πιέσεις από Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, επειδή είχε παίξει το είδωλο του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ αναφέρθηκε και στη φιλική σχέση του με τον Βινίσιους.

🎙️| Endrick: “I joined Real Madrid because of Vini & my idol Cristiano.” @marca pic.twitter.com/8IzAVvEhNl