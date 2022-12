Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του από το 2024 ο 16χρονος wonderkid, Έντρικ, με τους Μερένγκες να ανακοινώνουν με κάθε επισημότητα την απόκτησή του από την Παλμέιρας.

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα ο 16χρονος Βραζιλιάνος wonderkid, Έντρικ, ο οποίος θα ενσωματωθεί στη Βασίλισσα από το 2024!

Παρά τον ανταγωνισμό που συνάντησε από τις Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, η ομάδα της Μαδρίτης κατάφερε να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την πρόεδρο της Παλμέιρας, Λέιλα Περέιρα, αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα 25 εκατομμύρια προβλέπονται σε μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο Έντρικ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (το ανώτατο όριο που έχει θεσπίσει η FIFA για ανήλικους), στο οποίο ωστόσο συμπεριλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης έως το καλοκαίρι του 2030.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσο Ρομάνο μάλιστα, ο Έντρικ αναμένεται να καταφτάσει μέσα στις επόμενες μέρες στη Μαδρίτη για να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της Βασίλισσας, προτού επιστρέψει στην Παλμέιρας όπου θα αγωνίζεται για τον επόμενο 1,5 χρόνο.

Ο Έντρικ θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο στην ηλικία του στη Βραζιλία - ίσως και παγκοσμίως - έχοντας σημειώσει ήδη τρία γκολ σε επτά συμμετοχές με την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα.

OFFICIAL: Palmeiras announce the sale of Endrick to Real Madrid. €60m fee as full potential package, so with add ons included. Real will pay €12m taxes. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Contract will be valid until 2027 with an option until 2030. Confirmed, and now completed. pic.twitter.com/jo0jrp2tdK