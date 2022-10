Ο Γάλλος επιθετικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης για άλλες τρεις σεζόν.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν ήθελε να αποπληρώσει το συμφωνηθέν ποσό ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Αντουάν Γκριεζμάν κι οι Καταλανοί αναγκάστηκαν να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων για να βρεθεί μια λύση που θα εξυπηρετούσε όλες τις πλευρές. Έτσι κι έγινε, με τον αθλητικό διευθυντή της Μπάρτσα, Ματέου Αλεμάνι, να επιβεβαιώνει τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες για οριστικό deal μεταξύ των δυο ομάδων.

Σήμερα (10/10) οι «ροχιμπλάνκος» ανακοίνωσαν κι επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Γάλλο διεθνή επιθετικό μέχρι το 2026. Όπως αναφέρουν: «Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2021 και μέχρι τώρα έπαιζε στον σύλλογό μας ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα. Επιπλέον, ο Γάλλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον συνδέει με τον σύλλογό μας έως τις 30 Ιουνίου 2026. Στην τρέχουσα σεζόν, ο Γάλλος επιθετικός έχει λάβει μέρος σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος και Champions League που έπαιξε η ομάδα στην οποία έχει σκοράρει τρία γκολ και έχει δώσει δύο ασίστ»

Δείτε το ποστ:

We're thrilled to announce that Antoine Griezmann has signed a permanent contract until 2026! ❤️🤍 pic.twitter.com/H7B7Gsyreo