Προτού ξεφύγει ξανά η φημολογία, η πλευρά του Λιονέλ Μέσι φαίνεται ότι έσπευσε ν' αποκαταστήσει την τάξη και να τονίσει ότι δεν υφίσταται καμία επικοινωνία με την Μπαρτσελόνα.

Σενάρια που κυκλοφόρησαν και ήθελαν ξανά τους «μπλαουγκράνα» να βρίσκονται σε τακτική επαφή με τον Αργεντινό «μάγο» της Παρί Σεν Ζερμέν ώστε να «ψηθεί» από τώρα η μεγάλη επιστροφή του το 2023, φαίνεται ότι δεν έχουν βάση.

Η MundoDeportivo αναφέρει ότι οι άνθρωποι του Μέσι αρνούνται οποιαδήποτε προσέγγιση από εκείνους της Μπαρτσελόνα, αλλά και από τον Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος γι' ακόμα μια φορά απλά είχε σχολιάσει πως διατηρεί εξαιρετική σχέση με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.

Επιπλέον, ο Γάλλος ρεπόρτερ Φλοράν Τορσού που έχει γράψει και βιογραφία του ηγέτη της Αργεντινής και του έχει πάρει αρκετές συνεντεύξεις για το France Football, ενίσχυσε το ρεπορτάζ των Καταλανών για τη μηδαμινή επαφή των δύο πλευρών αυτές τις μέρες...

🚨| People close to Messi DENY that there was any contact between his entourage and Laporta. [ @mundodeportivo ] #fcblive pic.twitter.com/vL1lYHb5Dw

❗️As of now, there has been no contact or approach from Laporta with any members of Leo Messi's entourage, nor vice versa. Messi's return in 2023 is not on the agenda.



— @FlorentTorchut pic.twitter.com/m6bQdMt1xD