Στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η Μπαρτσελόνα στο Λας Βέγκας ενόψει και του μεγάλο clasico με τη Ρεάλ, εμφανίστηκε τρισδιάστατο μήνυμα του Λαπόρτα που κάθε άλλο παρά... φιλικό προς τους «μερένγκες» είναι.

Ο πρόεδρος των Καταλανών με τις μεταγραφές που έχει κάνει και την ποιότητα που έχει προσθέσει στο ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Τσάβι, μάλλον εκφράζεται πλέον με περίσσια αυτοπεποίθηση και πίστη στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του για την ολική επαναφορά στη διεκδίκηση τίτλων.

Κάπως έτσι και με μια προσπάθεια να... νικήσει στα mind games του clasico πριν από το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Allegiant Stadium του Λας Βέγκας, έξω από το ξενοδοχείο των «μπλαουγκράνα» με την βοήθεια της τεχνολογίας εμφανίστηκε το μήνυμα του Λαπόρτα που ανέφερε:

«Είμαστε η Μπαρτσελόνα, αλλά μην ανησυχείτε μερένγκες, ό,τι συμβαίνει στο Λας Βέγκας, μένει στο Λας Βέγκας».

🚨 There was an El Clásico promotional video at the Palms Hotel in Las Vegas. Joan Laporta had a message for Real Madrid:



“When you come to Vegas to play, bet on Blaugrana. But don't worry merengues, what happens in Vegas, stays in Vegas.” @tjuanmarti #rmlive pic.twitter.com/qBNNfMyoXF