Η Ρεάλ Μπέτις υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον 40χρονο αρχηγό της ομάδας Χοακίν, που θα τον κρατήσει στην ομάδα για ακόμη ένα χρόνο.

Η απόσυρση δεν είναι ένα πράγμα που έχει στο μυαλό του σίγουρα ο Χοακίν, αφού ο 40χρονος εξτρέμ υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο με την Ρεάλ Μπέτις και θα συνεχίσει και τη σεζόν που ξεκινάει να αγωνίζεται.

Από τα 22 χρόνια που αγωνίζεται σε επίπεδο πρώτων ομάδων έχει περάσει τα 15 απ' αυτά στην Μπέτις και τώρα θα προσθέσει ακόμη ένα για ένα παιδί που βγήκε από τις ακαδημίες του συλλόγου. Συνολικά έχει φτάσει τις 451 συμμετοχές με την φανέλα των Ανδαλουσιάνων έχοντας σημειώσει 61 τέρματα και δώσει 44 ασίστ. Πέρυσι, πραγματοποίησε 36 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 1.200 αγωνιστικά λεπτά.

➕©👑



Juan y Medio will have to wait. He's not old enough to go to his show. pic.twitter.com/qkRMDz8kxL