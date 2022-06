Ο Κιλιάν Μπαπέ προσπάθησε να δελεάσει τον συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας Ορελιέν Τσουαμενί για να υπογράψει στην Παρί, αλλά ο νεαρός ήταν ανένδοτος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης (14/6) με μεγαλοπρέπεια το δεύτερο μεταγραφικό της απόκτημα -μετά τον Αντόνιο Ρούντιγκερ- τον 22χρονο χαφ Ορελιέν Τσουαμενί.

Ο ταλαντούχος άσος, έκανε μάλιστα μια αποκάλυψη σχετικά με μια συνομιλία που είχε με τον συμπαίκτη του στους «τρικολόρ» Κιλιάν Μπαπέ στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασής του.

Όπως είπε ο νεοαποκτηθείς χαφ της «βασίλισσας», ο Μπαπέ του μίλησε και του ζήτησε να πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν, μα εκείνος επέλεξε Ρεάλ!

«Ο Κιλιάν μίλησε μαζί μου και με ρώτησε αν θα μπορούσα να έρθω στο Παρίσι... αλλά του είπα ότι θέλω να πάω στη Ρεάλ Μαδρίτης, η επιλογή μου ήταν πάντα η Ρεάλ. Κατάλαβε την απόφασή μου, είναι χαρούμενος για μένα», τόνισε συγκεκριμένα.

Ενώ ο έτερος Γάλλος Εντουάρντο Καμαβινγκά φυσικά και του είπε να «έρθεις μαζί μας στη Ρεάλ, έλα εδώ!».

