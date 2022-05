Ο Κιλιάν Μπαπέ ταξίδεψε στη Μαδρίτη και φυσικά τα πάντα στην Ισπανία και τον μαδριλένικο Τύπο κινούνται στους ρυθμούς της διαφαινόμενης μεταγραφής. Τον Ιούλιο αναμένονται οι ανακοινώσεις.

Ο Μπαπέ ταξίδεψε στην ισπανική πρωτεύουσα παρέα με τον κολλητό του από την Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι και αυτό ήταν αρκετό για να προκληθεί σωρεία σεναρίων για τον σκοπό της επίσκεψής του στην Μαδρίτη.

Η φημολογία τον θέλει να ψάχνει παράλληλα και σπίτι για να μείνει εκεί μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Ρεάλ, ενώ, φέρεται να έχει ενημερώσει τους «μερένγκες» πως παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Παρί, έχει σε απόλυτη προτεραιότητα να βρίσκεται τη νέα σεζόν στην «βασίλισσα».

Η AS, πάντως, στο πρωτοσέλιδο με το οποίο κυκλοφορεί το πρωί της Τρίτης, καλωσορίζει ήδη τον σούπερ σταρ στην χώρα και την LaLiga...

🚨📰| @diarioas new cover: "Welcome"



• Kylian Mbappé's signing will be announced in July and he will be presented before the preseason in the USA. pic.twitter.com/2CbQDtdHm1