Η πιο βελτιωμένη ομάδα και ίσως η καλύτερη στον δεύτερο γύρο της φετινής LaLiga είναι η Μπαρτσελόνα που αν λάβει κανείς υπόψη την βαθμολογία στη δική του θητεία, οι «μπλαουγκράνα» θα διεκδικούσαν κανονικά τον τίτλο.

Η Ρεάλ πήρε το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, δίνοντας πλέον το «παρών» και στον μεγάλο τελικό φέτος για το Champions League.

Η Μπαρτσελόνα έπρεπε να ξεπεράσει το... σκοτάδι στο οποίο είχε βυθιστεί στην έναρξη της σεζόν με τον Κούμαν στον πάγκο, να γίνουν τα απαραίτητα... βασικά βήματα αρχικά με την πρόσληση του Τσάβι και τώρα πλέον αυτή η ομάδα είναι απόλυτα ανταγωνιστική.

Με τον άλλοτε θρύλο στα χαφ των Καταλανών να είναι πότε έξαλλος στον πάγκο γιατί καταλαβαίνει ότι οι παίκτες του μπορούν να παίξουν καλύτερα και πότε να ξεσπά σε πανηγυρισμούς και να είναι υπερήφανος, το κλαμπ της Βαρκελώνης έχει... μεταμορφωθεί.

Είναι χαρακτηριστικό πως στη θητεία του Τσάβι σε επίπεδο πρωταθλήματος, σε 22 ματς, η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να... χτυπάει κανονικά τον τίτλο έχοντας 51 βαθμούς μαζί με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ, επί Κούμαν, η ομάδα βρισκόταν στους 18, έχοντας 8 ομάδες με καλύτερη συγκομιδή και την Ρεάλ στο +12.

Image: Koeman vs Xavi in La Liga this season.



