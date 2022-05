Τσάβι: «Ο Γκάβι δεν δένει τα κορδόνια του για να παίζει καλύτερα» (vid)

Ο 17χρονος Γκάβι της Μπαρτσελόνα δεν ξέρει να δένει τα κορδόνια του αλλά αυτό τον βοηθάει να παίζει καλύτερα, σύμφωνα με τον Τσάβι.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα πιστεύουν στον ταλέντο του 17χρονου Γκάβι, γι' αυτό και θέλουν να επεκτείνουν το συμβόλαιο του. Αλλωστε και ο Τσάβι είναι υποστηρικτής του νεαρού μεσοεπιθετικού, γι' αυτό και πιέζει την διοίκηση προκειμένου να επιτευχθεί όσο πιο σύντομα γίνεται η συμφωνία.

Το περίεργο όμως με τον Γκάβι είναι ότι δεν ξέρει να δένει τα κορδόνια του και πολλές φορές τα αφήνει λυμένα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Γι' αυτό όμως το περίεργο περιστατικό υπάρχει εξήγηση, καθώς σύμφωνα με τον Τσάβι, το 17χρονο αστέρι των «μπλαουγκράνα» παίζει πιο άνετα, ότι δεν έχει λυμένα τα κορδόνια του.

«Ο Γκάβι λέει ότι με τα κορδόνια του λυμένα, νιώθει πιο άνετα και αγωνίζεται καλύτερα. Ακόμα κι αν τα δέσει, δεν παίζει το ίδιο καλά. Έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει, αλλά είναι μόλις 17. Ο Γκάβι είναι μεγάλη ψυχή, ελπίζω ότι η ανανέωσή του θα έρθει σύντομα, ελπίζω ότι μετά τον Αραούχο, θα είναι ο επόμενος που θα υπογράψει», είπε χαρακτηριστικά ο Τσάβι στη συνέντευξη Τύπου.

"He's great ... maybe he doesn't play so well if he ties his boot laces up"



— Xavi on Gavi pic.twitter.com/pRxxAqZgvi