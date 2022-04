Ο Κάρλο Αντσελότι μετράει αντίστροφα προκειμένου να γίνει ο πρώτος και μοναδικός προπονητής που έχει κατακτήσει τίτλο πρωταθλήματος και στις πέντε μεγάλες λίγκες της Ευρώπης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, με έναν βαθμό στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της με την Εσπανιόλ (Σάββατο 30/04, 17:15), θα πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 35η φορά στην ιστορία της.

Σε περίπτωση που φτάσει τον στόχο της, τότε ο Κάρλο Αντσελότι θα γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα. Κι αυτό διότι ο Ιταλός τεχνικός θα γίνει ο πρώτος και μοναδικός που θα έχει πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλήματος και στις πέντε μεγάλες λίγκες της Ευρώπης.

Στο παρελθόν το πέτυχε με τη Μίλαν (2003), την Τσέλσι (2010) την Παρί Σεν Ζερμέν (2013), την Μπάγερν Μονάχου (2017) και σήμερα απέχει μόλις έναν βαθμό μακριά από το να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία, όντας τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Carlo Ancelotti is now close to becoming the first coach in history to win the top five leagues.



✅ Premier League.

✅ Serie A.

✅ Ligue 1.

✅ Bundesliga.

⏳ La Liga. pic.twitter.com/OuxdVdmGdW