Με τη φανέλα της Ρεάλ θα αγωνίζεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, μιας και οι Μαδριλένοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι από την Τσέλσι, μιας και δεν επιθυμεί να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο το οποίο λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο προπονητής του Τόμας Τούχελ προσπάθησε να τον πείσει να παραμείνει στην ομάδα, αλλά αυτό μοιάζει αδύνατο τη δεδομένη στιγμή, καθώς ο σύλλογος δεν μπορούσε να «ματσάρει» τις απαιτήσεις του λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και κατά συνέπεια στο κλαμπ.

Γι' αυτό και η Ρεάλ χτύπησε πριν από μερικούς μήνες την πόρτα του Ρούντιγκερ, προκειμένου να τον πείσει να τον εντάξει στο δυναμικό της. Οπως όλα δείχνουν οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και από τη νέα σεζόν αναμένεται να πορευτούν μαζί.

Οι «μερένγκες» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Γερμανό διεθνή στόπερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα διάρκειας τεσσάρων ετών. Οι οικονομικές απολαβές του δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας, ωστόσο η Ρεάλ, μετά τον Αλάμπα, προσθέτει στο ρόστερ της ακόμη έναν στόπερ, χωρίς να χρειαστεί να βγάλει ούτε ευρώ από τα ταμεία της.

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet - but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! ⚪️🤝 #RealMadrid



It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa