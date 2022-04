Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Γκάρεθ Μπέιλ μετράει αντίστροφα για το φινάλε της θητείας του στην Ρεάλ Μαδρίτης και δεν τον ενδιέφερε καν η ανατροπή επί της Σεβίλλης, τη στιγμή που όλοι γύρω του ήταν ενθουσιασμένοι.

Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο Μπέιλ θα έχει μείνει κι επίσημα ελεύθερος από τη «βασίλισσα», σε μια συνεργασία που διήρκησε αρκετά χρόνια, ήταν επιτυχημένη τον πρώτο καιρό, αλλά ο «γάμος» αυτός έφτασε στο απόλυτο τέλμα.

Πλέον, ο Ουαλός - για τον οποίο κυκλοφορούν και σενάρια περί σκέψεων απόσυρσης - δεν βλέπει την ώρα να τελειώσει η σεζόν, να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει από τη Μαδρίτη.

Αυτό φάνηκε και στ' αποδυτήρια του «Σάντσεθ Πιθχουάν» μετά το 3-2 επί της Σεβίλλης με την φοβερή ανατροπή στις καθυστερήσεις. Όσο κι αν οι υπόλοιποι πανηγύριζαν και ήταν ενθουσιασμένοι, ο αριστεροπόδαρος άσος ήταν παγερά αδιάφορος...

Gareth Bale looks like a lost puppy completely disconnected from the team. It genuinely is sad. pic.twitter.com/rANx8q1k6s