Παρ’ ότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 στα πρώτα 25 λεπτά κόντρα στην Σεβίλλη, η ατσάλινη Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε (ξανά) χαρακτήρα πρωταθλήτριας και με γκολ του Καρίμ Μπενζεμά στο 92’ πέτυχε φοβερή ανατροπή (3-2) και νίκη - μισό πρωτάθλημα, αφήνοντας τους Ανδαλουσιανούς στο -15, έξι αγωνιστικές πριν από το τέλος της La Liga.

Ρουτίνα που έγιναν… λατρεία οι επικές ανατροπές για την Ρεάλ Μαδρίτης! Παρά την μεσοβδόμαδη υπέρ - προσπάθεια κόντρα στην Τσέλσι και το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 στα πρώτα 25 λεπτά, η Βασίλισσα έδειξε ξανά τον ατσάλινο χαρακτήρα της, έφτασε σε τρομερή ανατροπή επί της Σεβίλλης μέσα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» (3-2) και αγκάλιασε πανάξια το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, ούσα πλέον στο +15 από τους Σεβιλιάνους, έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε της La Liga.

Ο Γιούλεν Λοπετέγκι, ο οποίος εξακολουθεί να μην υπολογίζει τον πολύτιμο Φερνάντο στα χαφ λόγω τραυματισμού, επέλεξε να αφήσει εκτός αρχικής ενδεκάδας τον Λούκας Οκάμπος. Ο Κάρλο Αντσελότι ξεκίνησε τον Εντουάρντο Καμαβινγκά αντί του τιμωρημένου Καζεμίρο στην μεσαία γραμμή, με τον Λούκας Βάθκεθ ως δεξί μπακ και τον Ντάνι Καρβαχάλ στα αριστερά αντί του τραυματία Φερλάν Μεντί.

Παρ’ ότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη προσέγγιση προς της εστίας του Τιμπό Κουρτουά, οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να πατούν καλύτερα στο πρώτο εικοσάλεπτο, με πίεση ψηλά και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση.

Η Σεβίλλη, η οποία έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία με τον Αντονί Μαρσιάλ (9’), άρχισε να ανεβάζει στροφές και, αφού γλίτωσε το πέναλτι μέσω VAR για (ακούσιο) χέρι του Ντιέγκο Κάρλος μέσα στην περιοχή, ευτύχησε να ανοίξει το σκορ λίγο μετά την συμπλήρωση των πρώτων είκοσι λεπτών.

Δύο γκολ σε πέντε λεπτά

Ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο οποίος έχει παράδοση σκοραρίσματος κόντρα στην Ρεάλ από την εποχή που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, βρήκε δίχτυα με φάουλ που εκτέλεσε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με τον Έντερ Μιλιτάο να κινείται στο τείχος και να διευκολύνει την πορεία της μπάλας προς το βάθος της βασιλικής εστίας.

Το έκτο γκολ του Κροάτη μέσου σε 21 ματς πρωταθλήματος εις βάρος της Ρεάλ (η καλύτερή του «πελάτισσα» μαζί με την Μπέτις) έδωσε επιπλέον ώθηση στην ομάδα του Λοπετέγκι, η οποία «χτύπησε» ξανά, προτού προλάβει καλά καλά να συνέλθει η Ρεάλ (25’).

Κλέψιμο και γρήγορο transition, ο Χεσούς Κορόνα εφορμά προς την αντίπαλη εστία, ο Μιλιτάο (πάλι ο Βραζιλιάνος…) αδυνατεί να τον σταματήσει, ο Κουρτουά δεν μπλοκάρει την μπάλα στην έξοδό του και αυτή καταλήγει στα πόδια του Έρικ Λαμέλα, ο οποίος δεν δυσκολεύεται να γράψει το 2-0, με το «Σάντσεθ Πιθχουάν» να παραληρεί.

Η Ρεάλ προσπάθησε να συνέλθει άμεσα από το διπλό σοκ και τα κατάφερε εν μέρει με πιο δραστήριο τον Καρίμ Μπενζεμά και τον Καμαβινγκά, «κιτρινισμένο» από το 31’, να γλιτώνει την αποβολή με δεύτερη κίτρινη για καθαρό φάουλ στον Μαρσιάλ, με τον διαιτητή Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ να θεωρεί εσφαλμένα ότι βρήκε μπάλα και όχι παίκτη. Προς επίρρωση του σφάλματος, άλλωστε, ο Μαρσιάλ αποχώρησε τραυματίας λίγο αργότερα.

Ο Μπενζεμά, ο οποίος έδειχνε κατά διαστήματα να παλεύει μόνος του, έχασε άλλη μια καλή ευκαιρία πριν από την ανάπαυλα, η οποία βρήκε την Σεβίλλη να κυριαρχεί στο παιχνίδι και, κυρίως, στο σκορ, αν και στα τελευταία λεπτά κλείστηκε, προφανώς για να διατηρήσει το προβάδισμα.

Άλλη Ρεάλ με Ροντρίγκο

Ο Αντσελότι έβγαλε τον Καμαβινγκά για να γλιτώσει τον νεαρό Γάλλο μέσο από μια πιθανή αποβολή, έβαλε στην θέση του τον Ροντρίγκο και ο Βραζιλιάνος επιθετικός, όπως έκανε και στην ρεβάνς με την Τσέλσι για τα προημιτελικά του Champions League, αποδείχθηκε άμεσα καθοριστικός.

Αφού ο Μπενζεμά έχασε μια ακόμα σημαντική ευκαιρία, ο Ροντρίγκο μείωσε σε 2-1, με κοντινό πλασέ και μετά από εξαιρετικό συνδυασμό των Βινίσιους Ζούνιορ - Ντάνι Καρβαχάλ και συρτή ασίστ του δεύτερου (50’).

Με τον Φεδερίκο Βαλβέρδε να έχει πάρει την θέση του Καμαβινγκά στα χαφ και την Ρεάλ να παίζει με τρεις «κανονικούς» στην επίθεση, η Σεβίλλη υπέφερε στην άμυνα και, συν τοις άλλοις, αδυνατούσε να βγει με αξιώσεις μπροστά από την… σέντρα.

Ο Λοπετέγκι έκανε τρεις αλλαγές μέσα σε δέκα λεπτά με στόχο να ισορροπήσει κάπως την κατάσταση, με τους Ανδαλουσιανούς να πατούν καλύτερα και να μην κινδυνεύουν όσο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, έστω και αν ο Μπενζεμά απειλούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εστία του Μπόνο.

Άξιζε το 2-2 και το πέτυχε

Ο πολύ δραστήριος Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος ταλαιπώρησε πολύ τον Χεσούς Νάβας, κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για κοντρόλ με το χέρι, έστω και αν κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται απόλυτα μέσω των ριπλέι.

Παρ’ ότι η Σεβίλλη είχε ανεβάσει λίγο στροφές, η Ρεάλ δεν σταμάτησε να κυνηγάει το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο ήρθε δικαίως (βάσει της εικόνα του αγώνα) με… ασυνήθη σκόρερ τον Νάτσο, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (83’).

Κόρνερ που διώχνει η Σεβίλλη, ο δραστήριος Καρβαχάλ ανακτά την μπάλα και την δίνει πίσω στον Νάτσο, ο οποίος με την μια και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, νικάει τον Μπόνο με διαγώνιο σουτ για το 2-2.

Ανατροπάρα τίτλου με υπογραφή Μπενζεμά!

Η ισοφάριση του Νάτσο ανέβασε ακόμα περισσότερο την ψυχολογία των φιλοξενούμενων, οι οποίοι μυρίστηκαν… αίμα και δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη, κόντρα σε μια Σεβίλλη που έδειχνε να καταρρέει από κάθε άποψη.

Ο Μπενζεμά, αφού έχασε μια ακόμα ευκαιρία, έβαλε την υπογραφή του σε έναν ακόμα μαδριλένικο θρίαμβο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Τακουνάκι του φανταστικού Βινίσιους στον Ροντρίγκο, γύρισμα του Βραζιλιάνου στον Γάλλο και αυτός, με την κλάση και την ψυχραιμία που τον χαρακτηρίζει, εκτελεί τον Μπόνο για μια νίκη που, επί της ουσίας, στέφει πρωταθλήτρια Ισπανίας την Ρεάλ Μαδρίτης προτού καν μπει ο Μάιος…

Η παράδοση έλεγε ότι η Σεβίλλη ήταν αήττητη εντός έδρας στα τελευταία εννέα παιχνίδια που έδωσε στην διάρκεια της Μεγάλης εβδομάδας των Καθολικών (οκτώ νίκες - μια ισοπαλία), μετρώντας τρεις νίκες την Κυριακή του Πάσχα. Αυτή η Ρεάλ, όμως, δεν καταλαβαίνει από παραδόσεις!

Σεβίλλη (Γιούλεν Λοπετέγκι): Μπόνο - Νάβας, Κουντέ, Ντιέγκο Κάρλος, Ακούνια (62’ Γκούντελι) - Χορδάν, Ράκιτιτς - Λαμέλα (72’ Οκάμπος), Πάπου Γκόμες (46’ Όλιβερ Τόρες), Κορόνα (62’ Αουγκούστινσον) - Μαρσιάλ (41’ λ. τρ. Ράφα Μιρ).

Ρεάλ Μαδρίτης (Κάρλο Αντσελότι): Κουρτουά - Λούκας Βάθκεθ (81’ Νάτσο), Έντερ Μιλιτάο, Αλάμπα, Καρβαχάλ - Μόντριτς (81’ Ασένσιο), Καμαβινγκά (46’ Ροντρίγκο), Κρόος - Βαλβέρδε, Μπενζεμά (90’ Μαριάνο Ντίαθ), Βινίσιους Ζούνιορ.

Οι πρώτοι στη La Liga (σε 32 αγώνες): Ρεάλ Μαδρίτης 75, Μπαρτσελόνα (30) 60, Σεβίλλη 60, Ατλέτικο Μαδρίτης 60, Μπέτις 57, Ρεάλ Σοσιεδάδ 55, Βιγιαρεάλ 49, Αθλέτικ Μπιλμπάο 45.

Άσπας και Μπελτράν «καθάρισαν» για τη Θέλτα, 2-0 τη Μπιλμπάο

Επιστροφή στις νίκες για τη Θέλτα, η οποία επικράτησε 2-0 στην έδρα της Μπιλμπάο και σκαρφάλωσε στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο Ιάγκο Άσπας μόλις στο 11΄, με τον Μπελτράν να σφραγίζει τη νίκη της ομάδας του στο 37΄. Τίποτα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τη Θέλτα να πανηγυρίζει ένα σπουδαίο διπλό και τους Βάσκους να παραμένουν στην 8η θέση της La Liga.