Ο Γκάρεθ Μπέιλ επέστρεψε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» κι έγινε αποδέκτης τρομερών αποδοκιμασιών από τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης χάρη στα γκολ των Καζεμίρο και Λούκας Βάθκεθ, λύγισε στο… χαλαρό την Χετάφε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και επανέφερε στους δώδεκα βαθμούς την απόστασή της από την δεύτερη Σεβίλλη.

Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κάρλο Αντσελότι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Γκάρεθ Μπέιλ αντί του Καρίμ Μπενζεμά. Μόνο που ο Ουαλός μεσοεπιθετικός αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους των «μερένγκες».

Κάθε φορά που ακουμπούσε μάλιστα την μπάλα άκουγε αποδοκιμασίες, ωστόσο δεν φάνηκε να ενοχλείται ιδιαίτερα. Οπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο Μπέιλ υποδέχθηκε το συμβάν με ένα πλατύ χαμόγελο.

Gareth Bale’s return to the Bernabeu. A mix of whistles and applause pic.twitter.com/5Nzlt8uVWn

Some fans in the Bernabeu whistles at Gareth Bale and look at his reaction. pic.twitter.com/5st34ZT9hY