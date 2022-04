Με γκολ των Καζεμίρο και Λούκας Βάθκεθ, η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε στο… χαλαρό την Χετάφε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (2-0) και επανέφερε στους δώδεκα βαθμούς την απόστασή της από την δεύτερη Σεβίλλη, την έδρα της οποίας επισκέπτεται την επόμενη Κυριακή (17/04, 22:00) - Αποδοκιμάστηκε ο Γκάρεθ Μπέιλ.

Το 2022 είχε μπει με το… αριστερό για την Ρεάλ Μαδρίτης, αφού την δεύτερη μέρα του νέου χρόνου (02/01), ηττήθηκε με 1-0 στην έδρα της Χετάφε. Τρεις μήνες αργότερα, η Βασίλισσα πήρε ρεβάνς από την συμπολίτισσα της, επικράτησε στο ρελαντί με 2-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και, επτά αγωνιστικές πριν από το φινάλε της La Liga, επανέφερε στους δώδεκα βαθμούς την απόστασή της από την δεύτερη Σεβίλλη, την έδρα της οποίας θα επισκεφτεί την επόμενη Κυριακή (17/04, 22:00).

Ο Κάρλο Αντσελότι, σκεπτόμενος την ρεβάνς με την Τσέλσι για τα προημιτελικά του Champions League (Τρίτη 12/04, 22:00), άφησε εκτός ενδεκάδας τους Ντάνι Καρβαχάλ, Φερλάν Μεντί, Λούκα Μόντριτς και Τόνι Κρόος.

Παρά το ροτέισον, η Βασίλισσα κυριάρχησε από την αρχή και, μάλιστα, σκόραρε μόλις στο τέταρτο λεπτό με τον «καυτό» Καρίμ Μπενζεμά, το γκολ του οποίου ακυρώθηκε ορθά, αφού υπήρχε οφσάιντ του πασέρ Ροντρίγκο.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον πρώτο λόγο και, με πιο κεφάτους τον Εντουάρντο Καμαβινγκά στην μεσαία γραμμή και τον Βινίσιους Ζούνιορ στην επίθεση, έφτασαν σε δύο καλές ευκαιρίες με τον Βραζιλιάνο και τον Φεδερίκο Βαλβέρδε, τις οποίες αποσόβησε ο Νταβίντ Σόρια.

Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι είχαν την πρώτη καλή τους ευκαιρία με τον Μπόρχα Μαγιοράλ στο 36’, είδαν δύο λεπτά αργότερα τον Βινίσιους να βγάζει καταπληκτική σέντρα με το εξωτερικό και τον Καζεμίρο, με κεφαλιά - ψαράκι, να δίνει το προβάδισμα σε μια Ρεάλ που ήθελε να πάρει τη νίκη με την μικρότερη δυνατή προσπάθεια.

