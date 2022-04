Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών ο Τσάβι κατάφερε να «μεταμορφώσει» την Μπαρτσελόνα και να την οδηγήσει από την ένατη θέση στη δεύτερη!

Η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Σεβίλλη, αλλά με μια μαγεία του 19χρονου μέσου, κατάφερε να πανηγυρίσει σπουδαία νίκη με 1-0. Με αυτό το τρίποντο, οι Κατλανοί «σκαρφάλωσαν» για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στη δεύτερη θέση, ισοβαθμώντας μαζί με Ατλέτικο Μαδρίτης και Σεβίλλη, αλλά έχοντας κι ένα ματς λιγότερο.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι πως ο Τσάβι κατάφερε μέσα σε διάστημα πέντε μηνών να μεταμορφώσει τους «μπλαουγκράνα» και να τους κάνει ξανά ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Οταν ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την αγαπημένη του ομάδα, την βρήκε στην ένατη θέση της βαθμολογίας.

Πλέον, η Μπαρτσελόνα παίζοντας ωραίο κι αποτελεσματικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στην δεύτερη θέση και ελπίζει για το καλύτερο τη νέα χρονιά.

Barcelona were in 9th place the day Xavi was hired.



Five months later, he has his team all the way up in 2nd place playing inspired football.



La Xavineta 🚍 pic.twitter.com/YKS1EfH24M