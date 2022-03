«Αρκετές οι πιθανότητες να υπογράψει τον Σαλάχ η Μπαρτσελόνα»

Αρκετές είναι οι πιθανότητες προκειμένου ο Μοχάμεντ Σαλάχ να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» και το καλοκαίρι να μετακομίσει στο «Καμπ Νόου» για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Το συμβόλαιο του Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού με την Λίβερπουλ ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2023 και οι συζητήσεις για παράταση της παραμονής του στο «Άνφιλντ» δεν έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες. H Λίβερπουλ δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα που έχει ο Σαλάχ για το νέο του συμβόλαιο, ο οποίος θέλει να πλησιάσει τους δύο αντιπάλους του και να γίνει από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Premier League.

Γι' αυτό και σύμφωνα την ισπανική «sport», η Μπαρτσελόνα έχει ψηλά στη λίστα της τον 29χρονο επιθετικό των «Reds» για τη νέα σεζόν. Οπως αναφέρεται μάλιστα στο δημοσίευμα, οι «μπλαουγκράνα» έχουν μέχρι και 60% πιθανότητες να υπογράψουν το μεγάλο αστέρι της Λίβερπουλ, μιας και επιθυμία του παίκτη είναι να αποχωρήσει το καλοκαίρι από το Νησί.

Βέβαια, οι Καταλανοί δεν είναι οι μοναδικοί που ενδιαφέρονται για την περίπτωση του, καθώς στη γωνία βρίσκεται και η Γιουβέντους, η οποία θέλει τον Σαλάχ για αντικαταστάτη του Πάουλο Ντιμπάλα στο Τορίνο.

