Επέστρεψε στο Μάντσεστερ και το κυνήγι της κάθε διαφορετικής κορυφής οδήγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και σε αυτή των πιο καλά αμειβόμενων παικτών στην Premier League!

Ο CR7 είναι εκείνος που έχει τον καλύτερο μισθό σε μηνιαία βάση, αυτή τη στιγμή στο κορυφαίο πρωτάθλημα!

Εννοείται πως για την επαναφορά του Πορτογάλου σούπερ σταρ στην Αγγλία και τη μεταγραφή από την Γιουβέντους στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειαζόταν η απόλυτη υπέρβαση από τους «κόκκινους διαβόλους» στο οικονομικό τοπίο.

Και μπορεί για τη μετακίνηση από το Τορίνο να μην χρειάστηκε κάποιο ποσό άξιο αναφοράς σε αντίθεση με τον χορό των εκατομμυρίων αυτή την εποχή, όμως, το συμβόλαιο που υπέγραψε ο εκ των κορυφαίων σε ολόκληρο τον κόσμο, τον έκανε τον πιο καλά αμειβόμενο ποδοσφαιριστή στο πιο λαμπερό πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Η Equipe παρουσίασε πως ο Κριστιάνο λαμβάνει 2,63 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα μεικτά, έναντι των 2,06 εκατ.ευρώ μηνιαίως που έχει συμφωνήσει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στην Μάντσεστερ Σίτι.

Πιο χαμηλά έρχονται ακόμα τρεις ποδοσφαιριστές των «κόκκινων διαβόλων» και είναι οι Νταβίντ Ντε Χέα (1,93 εκατ.ευρώ), Τζέιντον Σάντσο (1,85 εκατ.ευρώ) και Ραφαέλ Βαράν (1,62 εκατ.ευρώ).

Top 5 earners in the Premier League, per L’Équipe (gross/month):



1 | Cristiano Ronaldo (Man United) - €2.63m

2 | Kevin de Bruyne (Man City) - €2.06m

3 | David de Gea (Man United) - €1.93m

4 | Jadon Sancho (Man United) - €1.85m

5 | Raphaël Varane (Man United) - €1.62m