Με θετικό μάτι βλέπει την μετακίνηση του Έρλινγκ Χάαλαντ στην Ρεάλ, ο Καρίμ Μπενζεμά και σύμφωνα με ισπανικό δημοσιεύματα έχει ενθουσιαστεί με την ιδέα του να αγωνιστεί μαζί με τον Νορβηγό στράικερ.

Πριν από μερικές ημέρες στην Αγγλία ήταν σίγουροι για την μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή τη φορά δημοσιεύματα από την Ισπανία και συγκεκριμένα από την «Sport.es», παρουσιάζουν τον Νορβηγό επιθετικό μια ανάσα από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει φέρει ενθουσιασμό στις τάξεις της ομάδας και ειδικότερα στον Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γάλλος στράικερ βλέπει με καλό μάτι την ενδεχόμενη μετακίνηση του Χάαλαντ στους «μερένγκες» κι ανυπομονεί να αγωνιστεί στο πλευρό του.

Μάλιστα, η «AS» υπογραμμίζει ότι ο Μπενζεμά δεν έχει καμία αντίρρηση με τον Νορβηγό αστέρα, αν κι εφόσον βέβαια δεν χάσει την θέση βασικού. Ωστόσο, έχει πάρει τις εγγυήσεις του από το τεχνικό τιμ της ομάδας. Ακόμα και σε περίπτωση που η Ρεάλ καταφέρει τελικά να ολοκληρώσει αυτό το σπουδαίο «deal», τότε ο Κάρλο Αντσελότι έχει βρει τη λύση για να χωρέσει και τους δύο στράικερ στο βασικό σχήμα.

🇫🇷🇳🇴 Karim Benzema would have no problems playing with Erling Haaland if he decides to join Real Madrid. @diarioas pic.twitter.com/lfG9FhIkTT